◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）１週前追い切り＝２９日、栗東トレセン

第３１回ＮＨＫマイルＣ（５月１０日、東京）の１週前追い切りが２９日、東西トレセンで行われた。

重賞２勝のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は福永調教師自らが手綱を執り、栗東・ＣＷコースで単走。リラックスした雰囲気でスタートした。直線では一杯に追われ、躍動感あふれる身のこなし。さっそうと６ハロン８２秒４―１１秒２をマークした。福永師は「力まずいい形で、抑えが利いたなかで負荷をかけられた」とうなずいた。

前走のファルコンＳは、４番手から抜け出し快勝。指揮官は「１６００メートルなら押し出されて（先頭に立つ）ということも考えられた。１４００メートルをチョイスして正解」と評価する。使った上積みも大きく、「ガス抜きができた。前回よりいい状態」と手応えを示す。

重賞２勝に加え、朝日杯ＦＳ２着と実績は最上位。ビッグタイトルに向け、「東京の１６００メートルで走る下地はできている。あとは他馬との能力差」と態勢は整っている。（水納 愛美）