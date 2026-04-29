国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。

昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）はプロアマ戦で調整した。前週の海外メジャー、シェブロン選手権で予選落ち。第３日は会場で練習し、優勝争いまっただ中だった最終日の２６日は飛行機の中で過ごした。「リーダーボードを見ながら、自分もここにいたかったなと思った。でも、去年出られなかった試合にまず出られたのでポジティブに考えて、また来年戻ってこられるようにしたい」と前を向いた。

当初の予定を一日早めて２７日夕方に帰国した。「眠れないみたいな時差ボケはないんですけど、昨日ははフワフワした。体はダルさは少し残っている感じ」。帰国後は温かいうどんを食べ「やっぱりご飯はおいしいし、ホッとする感じはある」と笑みを浮かべた。

今季は開幕戦のダイキンオーキッドレディスで通算５勝目。その後も２位が３度、２週前のＫＫＴ杯バンテリンレディスは３位と安定した成績を残し、メルセデスランキングは１位を走る。次週は今季メジャー初戦のワールドレディスサロンパスカップ（５月７〜１０日・茨城ＧＣ西Ｃ＝報知新聞社後援）を控えており「向こう（米国）でショット力が『もうちょっと…』と思ったので、この４日間でしっかり尻上がりに良いプレーをしたい。来週のメジャーに向けても頑張りたい」と力を込めた。