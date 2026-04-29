森本茉莉（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/29】日向坂46の森本茉莉が、4月28日に自身のInstagramを更新。衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】日向坂46メンバー「シルエットが綺麗」ほっそり美脚際立つスカート姿

◆森本茉莉、衣装ショット公開


森本は「＃日向坂46」とグループ名のハッシュタグを添え、衣装姿の写真を複数枚投稿。色白の脚が際立つ光沢感のあるブルーの膝上丈ワンピースに白ソックスとローファーを合わせ、笑顔での立ち姿を公開している。

◆森本茉莉の投稿に反響


この投稿には「色白で綺麗」「天使がいる」「似合いすぎます」「可愛い」「シルエットが綺麗」「透明感すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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