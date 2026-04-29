日向坂46森本茉莉、膝上丈スカートから美脚スラリ「色白で綺麗」「天使」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/29】日向坂46の森本茉莉が、4月28日に自身のInstagramを更新。衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】日向坂46メンバー「シルエットが綺麗」ほっそり美脚際立つスカート姿
森本は「＃日向坂46」とグループ名のハッシュタグを添え、衣装姿の写真を複数枚投稿。色白の脚が際立つ光沢感のあるブルーの膝上丈ワンピースに白ソックスとローファーを合わせ、笑顔での立ち姿を公開している。
この投稿には「色白で綺麗」「天使がいる」「似合いすぎます」「可愛い」「シルエットが綺麗」「透明感すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】日向坂46メンバー「シルエットが綺麗」ほっそり美脚際立つスカート姿
◆森本茉莉、衣装ショット公開
森本は「＃日向坂46」とグループ名のハッシュタグを添え、衣装姿の写真を複数枚投稿。色白の脚が際立つ光沢感のあるブルーの膝上丈ワンピースに白ソックスとローファーを合わせ、笑顔での立ち姿を公開している。
◆森本茉莉の投稿に反響
この投稿には「色白で綺麗」「天使がいる」「似合いすぎます」「可愛い」「シルエットが綺麗」「透明感すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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