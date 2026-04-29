プロ野球のファーム・リーグは29日、楽天―巨人戦（利府）が雨天中止。交流戦6試合が行われた。

広島は西武戦（カーミニークフィールド）に2―1。先発の育成選手・河野が7回4安打1失点で2勝目を挙げた。佐藤啓が2安打。西武先発・冨士は6回6安打2失点で3敗目。左脇腹の違和感から1軍復帰を目指すネビンが4回の1号ソロなど3安打を放った。中村剛が2安打。

中日はヤクルト戦（戸田）に8―4で逆転勝ち。先発の育成選手・森山が3回7安打4失点で、2番手・伊藤が3回無安打無失点で1勝目。育成選手の福元が3回の2号ソロなど2安打、育成選手の川上が5回に1号ソロ、石川昂が2安打2打点。ヤクルト先発・高橋は3回2/3を5安打5奪三振で2失点。橋本が2安打2打点をマークした。

ソフトバンク―ロッテ戦（タマホームスタジアム筑後）は9回2―2で引き分け。ソフトバンク先発の育成選手・藤原は2回2安打8奪三振で1失点（自責0）。藤田が7回に1号ソロ、イヒネが2安打を放った。ロッテ先発の育成選手・秋山は5回4安打1失点。打線は5安打に終わった。

ハヤテはオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に8―7で逆転勝ち。先発・野里は1回1/3を6安打6失点（自責5）で、6番手・池谷が1回無安打1奪三振無失点で1勝目（1敗）を挙げた。倉本、平尾が2安打2打点。オリックス先発・佐藤一は5回2安打1失点。山中が2回の1号2ランなど2安打、育成選手の寺本も2安打2打点。

DeNAは日本ハム戦（バッティングパレス相石スタジアムひらつか）に7―3。先発・小園が4回2/3を5安打2失点で、3番手・深沢が4回5安打1失点で1勝目。育成選手の小針が2安打3打点、ドラフト1位・小田（青学大）と加藤が2安打1打点。日本ハム先発の育成選手・松本は6回7安打6失点（自責5）で1敗目（1勝）を喫した。柴田が2回に2号ソロ、吉田が8回の1号ソロなど3安打2打点。上川畑も3安打。