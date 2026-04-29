【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは文明の明かり
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、現代社会で耳にすることの多い心身の状態、歴史の転換期を彩った灯火、そして情報の伝達に欠かせない教材という、性質の異なる3つの言葉を選びました。不足しているピースを埋めて、登場する響きを丁寧に想像してみてください。
□□れす
が□□う
てき□□
ヒント：過度な緊張により生じる、心身にかかる重圧。そして、学びの場で用いる教科書や文字による情報のことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すと」を入れると、次のようになります。
すとれす（ストレス）
がすとう（ガス灯）
てきすと（テキスト）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、心理学的な用語、歴史を象徴する灯り、そして情報の形式を表す言葉という組み合わせでした。ひらがなの「すと」という共通の響きを介して、全く異なる領域の単語がパズルのように鮮やかにつながっています。普段は何気なく使っている外来語や固有名詞を、音の構成要素に注目して見つめ直すことで、日本語の語彙が持つ広がりを新鮮に感じられたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、現代社会で耳にすることの多い心身の状態、歴史の転換期を彩った灯火、そして情報の伝達に欠かせない教材という、性質の異なる3つの言葉を選びました。不足しているピースを埋めて、登場する響きを丁寧に想像してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□れす
が□□う
てき□□
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正解：すと正解は「すと」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すと」を入れると、次のようになります。
すとれす（ストレス）
がすとう（ガス灯）
てきすと（テキスト）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、心理学的な用語、歴史を象徴する灯り、そして情報の形式を表す言葉という組み合わせでした。ひらがなの「すと」という共通の響きを介して、全く異なる領域の単語がパズルのように鮮やかにつながっています。普段は何気なく使っている外来語や固有名詞を、音の構成要素に注目して見つめ直すことで、日本語の語彙が持つ広がりを新鮮に感じられたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)