◆パ・リーグ ロッテ５―３楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）

楽天・前田健太投手（３８）がロッテ戦に先発し、４回０／３を投げて７安打５失点で２敗目を喫した。チームは４連敗。４位に転落した。

初回は先頭の藤原に左前安打を浴びると、１死三塁から寺地の左犠飛で失点。先制点を献上した。

味方が逆転したが、踏ん張り切れない。１点リードの４回先頭でポランコに同点ソロを被弾。右翼ポール直撃の一発で追いつかれた。さらに１死から井上に左翼への一発を浴び、勝ち越しを許した。１点ビハインドは５回に無死一、三塁のピンチを招いて降板。２番手の柴田が押し出し四球と右犠飛で追加点を許した。前田健は「ちょっと球数が多くて、うまくアウトを取れずに、リズムを作れなかった。自分で苦しめた感じはありました」と苦々しく振り返った。

４回の２被弾には悔しさが残る。「もちろん打ったバッターのバッティングが素晴らしかったのはありますけど、投げミスしたボールをホームランにされた。あの２点はチームとしても大きな２点になってしまったので、悔いの残るボール、悔しい投球になりました」と唇をかみしめた。

今季３登板で勝ち星はなし。次戦は本来の投球を取り戻したい。「キャッチャーの配球通りに投げられなかったボールがたくさんあったので、しっかり修正していきたい」と誓った。