◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 長崎２ー１清水（２９日・アイスタ）

Ｊ１長崎はアウェー清水戦に２―１で勝利し、５試合ぶりの白星を挙げた。前半８分に相手に退場者が出て数的優位に立ったものの、同２１分に先制点を献上。それでも同３３分、ＦＷチアゴ・サンタナが古巣相手にヘディングで同点弾。後半２分には今季新潟から加入したＭＦ長谷川元希が移籍後初ゴールとなる勝ち越し弾を奪った。

長いトンネルを抜け、高木琢也監督は「なかなか結果が出ない試合が続いていたが、きょうはアウェーで勝ち、サポーターと喜びを分かち合えたことは非常によかった」と安堵（あんど）の表情。ただ、試合序盤に数的優位となりながらも先制を許した展開に「楽な試合ではなかった。先に失点し、そこから逆転に持ち込んだ。時間の使い方や、アクシデントがあった中で何をするべきかなど、まだまだ成長しなければいけない部分も見えた」と課題も口にした。

２得点に絡んだ攻撃陣にも言及。今季４得点目のサンタナについては「リスタートからなかなか得点できていなかった中で、そこから得点できたのはこれまでにない形」と評価。長谷川に対しては「ここ数試合チャンスはありながら決め切れなかったが、ゴール前に入っていく嗅覚はきょうの試合で発揮してくれた」とうなずいた。