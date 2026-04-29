ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、紫ヘア＆短くなった爪報告「雰囲気全然違う」「一瞬誰かわからなかった」と反響
【モデルプレス＝2026/04/29】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカラーチェンジなどを報告し、話題となっている。
【写真】32歳人気ギャル芸人「雰囲気全然違う」暗めカラーチェンジ＆爪も短く
金子は「髪の毛紫になってます」と言葉を添え、動画を公開。以前の金髪と黒のツートンカラーのロングヘアから、紫色のヘアカラーになっている。また、以前のインパクトのあるロングネイルも、かなり長さが短くなっており「爪も短くなってグローブはめれます」と茶目っ気たっぷりに付け加えている。
この投稿には「雰囲気全然違う」「めちゃくちゃ似合う」「一瞬誰かわからなかった」「さすが色の選択がお洒落」「可愛さアップ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳人気ギャル芸人「雰囲気全然違う」暗めカラーチェンジ＆爪も短く
◆金子きょんちぃ、ヘアカラーチェンジ報告
金子は「髪の毛紫になってます」と言葉を添え、動画を公開。以前の金髪と黒のツートンカラーのロングヘアから、紫色のヘアカラーになっている。また、以前のインパクトのあるロングネイルも、かなり長さが短くなっており「爪も短くなってグローブはめれます」と茶目っ気たっぷりに付け加えている。
◆金子きょんちぃの投稿に反響
この投稿には「雰囲気全然違う」「めちゃくちゃ似合う」「一瞬誰かわからなかった」「さすが色の選択がお洒落」「可愛さアップ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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