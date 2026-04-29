1児の母・神田うの、娘のリクエストに応えたワンパンパスタ披露「具だくさんで栄養満点」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】タレントの神田うのが4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘からのリクエストで作ったパスタを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】51歳美人タレント「彩り豊か」ワンパンで作ったトマト系パスタ披露
神田は「最近はワンパンでしかパスタ作ってないよー」「ワンパン最高ー」とつづり、薄切りにしたナスやウインナー、玉ねぎ、丸ごとのトマトをフライパンに入れた調理風景を公開。「娘からトマト系パスタのご要望有りだったので 今回はトマト系パスタをワンパンで作ったよー」と、娘からのリクエストに応えて作ったことを明かした。さらに「最後にパルメジャーノレッジャーノチーズを入れて〜更に美味しく出来ます」と紹介し、仕上げにチーズを加えて完成させる様子も動画で公開している。
ここれらの投稿に、ファンからは「彩り豊か」「リクエストに応える優しいお母さん」「ワンパンシリーズ楽しみ」「具だくさんで栄養満点」「真似したい」「美味しそう」「本格的なチーズ使いが流石」「綺麗なトマト」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「彩り豊か」ワンパンで作ったトマト系パスタ披露
◆神田うの、愛娘からリクエストのワンパンパスタ公開
神田は「最近はワンパンでしかパスタ作ってないよー」「ワンパン最高ー」とつづり、薄切りにしたナスやウインナー、玉ねぎ、丸ごとのトマトをフライパンに入れた調理風景を公開。「娘からトマト系パスタのご要望有りだったので 今回はトマト系パスタをワンパンで作ったよー」と、娘からのリクエストに応えて作ったことを明かした。さらに「最後にパルメジャーノレッジャーノチーズを入れて〜更に美味しく出来ます」と紹介し、仕上げにチーズを加えて完成させる様子も動画で公開している。
◆神田うのの投稿に反響
ここれらの投稿に、ファンからは「彩り豊か」「リクエストに応える優しいお母さん」「ワンパンシリーズ楽しみ」「具だくさんで栄養満点」「真似したい」「美味しそう」「本格的なチーズ使いが流石」「綺麗なトマト」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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