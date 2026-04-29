美人声優、美脚＆美ウエスト際立つシースルースカート姿に視線集中「脚長い」「理想のスタイル」
【モデルプレス＝2026/04/29】声優の石原夏織が4月29日、自身のInstagramを更新。シースルースカート姿を公開し、話題となっている。
【写真】32歳美人声優「脚長い」シースルースカート姿披露
石原は「載せるの遅くなっちゃった」とつづり、自身が出演するBS11『アニゲーイレブン！』（毎週水曜よる11時30分〜）のオフショットを公開。大きなリボンがあしらわれた黒のタイトなトップスに、透け感のあるシースルーのロングスカートを合わせたコーディネートから、引き締まった美しいウエストとほっそりした脚をのぞかせた。また、「前田佳織里ちゃんとも写真を撮ったよ」とコメントし、声優の前田佳織里との2ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「脚長い」「理想のスタイル」「ウエスト細くて綺麗」「お洒落」「大人っぽくて素敵」「スタイル抜群で憧れる」「リボンタイのデザインが似合ってる」「オフショット公開ありがとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳美人声優「脚長い」シースルースカート姿披露
◆石原夏織、美ウエスト際立つシースルースカートショット披露
石原は「載せるの遅くなっちゃった」とつづり、自身が出演するBS11『アニゲーイレブン！』（毎週水曜よる11時30分〜）のオフショットを公開。大きなリボンがあしらわれた黒のタイトなトップスに、透け感のあるシースルーのロングスカートを合わせたコーディネートから、引き締まった美しいウエストとほっそりした脚をのぞかせた。また、「前田佳織里ちゃんとも写真を撮ったよ」とコメントし、声優の前田佳織里との2ショットも公開している。
◆石原夏織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚長い」「理想のスタイル」「ウエスト細くて綺麗」「お洒落」「大人っぽくて素敵」「スタイル抜群で憧れる」「リボンタイのデザインが似合ってる」「オフショット公開ありがとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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