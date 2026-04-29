欧州株 軟調、中東情勢不透明、原油高など嫌気
欧州株 軟調、中東情勢不透明、原油高など嫌気
東京時間18:26現在
英ＦＴＳＥ100 10269.72（-63.07 -0.61%）
独ＤＡＸ 23979.86（-38.40 -0.16%）
仏ＣＡＣ40 8057.55（-46.54 -0.57%）
スイスＳＭＩ 13079.87（-68.07 -0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:26現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49302.00（+5.00 +0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7175.00（+4.00 +0.06%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27260.50（+91.75 +0.34%）
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独ＤＡＸ 23979.86（-38.40 -0.16%）
仏ＣＡＣ40 8057.55（-46.54 -0.57%）
スイスＳＭＩ 13079.87（-68.07 -0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 49302.00（+5.00 +0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7175.00（+4.00 +0.06%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27260.50（+91.75 +0.34%）