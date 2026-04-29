欧州株　軟調、中東情勢不透明、原油高など嫌気
東京時間18:26現在
英ＦＴＳＥ100　 10269.72（-63.07　-0.61%）
独ＤＡＸ　　23979.86（-38.40　-0.16%）
仏ＣＡＣ40　 8057.55（-46.54　-0.57%）
スイスＳＭＩ　 13079.87（-68.07　-0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:26現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49302.00（+5.00　+0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7175.00（+4.00　+0.06%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　27260.50（+91.75　+0.34%）