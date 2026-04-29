ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６６、伊８３ｂｐ　前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%）
ドイツ　　　　3.082
フランス　　　3.743（+66）
イタリア　　　3.913（+83）
スペイン　　　3.546（+46）
オランダ　　　3.215（+13）
ギリシャ　　　3.868（+79）
ポルトガル　　　3.496（+41）
ベルギー　　　3.67（+59）
オーストリア　3.36（+28）
アイルランド　3.312（+23）
フィンランド　3.379（+30）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）