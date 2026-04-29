ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８３ｂｐ 前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８３ｂｐ 前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%）
ドイツ 3.082
フランス 3.743（+66）
イタリア 3.913（+83）
スペイン 3.546（+46）
オランダ 3.215（+13）
ギリシャ 3.868（+79）
ポルトガル 3.496（+41）
ベルギー 3.67（+59）
オーストリア 3.36（+28）
アイルランド 3.312（+23）
フィンランド 3.379（+30）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%）
ドイツ 3.082
フランス 3.743（+66）
イタリア 3.913（+83）
スペイン 3.546（+46）
オランダ 3.215（+13）
ギリシャ 3.868（+79）
ポルトガル 3.496（+41）
ベルギー 3.67（+59）
オーストリア 3.36（+28）
アイルランド 3.312（+23）
フィンランド 3.379（+30）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）