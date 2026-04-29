「春季高校野球兵庫大会・準々決勝、東洋大姫路７−１滝川第二」（２９日、高砂市野球場）

昨年優勝した東洋大姫路は、１年生コンビの活躍もあり、４強入りした。１番・ＤＨの椙森琉伊捕手（１年）は二回に適時右前打。四回には左前打で好機を拡大して得点につなげ、２安打１打点をマークした。

２番・二塁の月田龍斗内野手（１年）は入部後初の３安打を放ち、２得点。「ここぞという場面で塁に出られたり、後ろのバッターにつなぐことができてよかった」と笑顔を見せた。地区大会からスタメン出場しているという月田だが、「まだ緊張します」と初々しい笑顔。「先輩の代わりに出てるので自分の役目をしっかり果たしたい」と話した。

岡田龍生監督も試合後には「１年生やね、活躍したん」と開口一番。２人について「結構対応力がある」と評価した。１年生を起用していることには、「学年関係なし、元々そういう考えなんで、僕らの時代からうちの学校が。１年だろうが３年だろうがベストなメンバーで戦うっていう方針は変えていない」と説明。「夏までは打てないと勝てないので、打てる選手を使う」と話した。

先発の大野泰聖投手（３年）は３安打１失点完投。東洋大姫路は次戦、５月２日に高砂との準決勝を戦う。明石商は、神戸学院大付に２−０で勝利。報徳との準決勝に挑む。