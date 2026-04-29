休養発表のバナナマン・日村勇紀さんに設楽統さんがエール　妻・神田愛花さんもコメント

28日、当面の休養を発表したバナナマンの日村勇紀さん（53）について、相方の設楽統さん（53）と妻の神田愛花さん（45）のコメントです。

29日、バナナマンの設楽統さんはMCを務める情報番組「ノンストップ！」で、休養を発表した相方・日村勇紀さんについて「日村さん体調良くないって、調子悪いなぁなんていうのは聞いてたんです。病院に行ってお医者さんに診てもらったら、ちょっと一回がっつり休んだ方がいいんじゃないかってことになりまして」と語りました。

設楽統さん：

我々、体が資本なんでね。ゆっくりと体調整えてもらってまた仕事しましょうということになったんです。

日村さんのレギュラー番組は10本以上。

1週間の全ての曜日に番組を持ち、まさに見ない日はない人気芸人です。

設楽統さん：

日村さんにも、体の回復に向けてゆっくり休んでくださいと伝えました。

そして、日村さんの妻でフリーアナウンサーの神田愛花さんも、自身のSNSに「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります。食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる。これが今の私のエネルギー源です。夫よ、頑張るからねー」とコメントしています。