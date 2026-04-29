埼玉県内で、一軒家に忍び込み現金などを盗み取る窃盗事件が相次いでいます。家を留守にすることが増えるゴールデンウイーク。より一層の防犯対策が必要です。

きょう、窃盗などの疑いで逮捕されたのは、さいたま市岩槻区の自称建設業・松本悠貴容疑者（39）で、今月15日深夜から翌朝にかけて、80代の男性が住む家に侵入し、現金およそ700円などを盗んだ疑いがもたれています。

松本容疑者は調べに対し、「身に覚えがありません」と容疑を否認していますが、警察によると、この周辺で同様の被害がおよそ20件相次いでいるということです。

一方、埼玉県行田市でも…

被害女性

「財布ごと盗まれて、現金だけ抜き取られて。びっくりしました、こんな入り方もあるんだって感じです」

何者かが勝手口の網戸を焼いて、そこから勝手口のドアを開け、住宅に侵入する窃盗事件が相次ぎました。

被害女性

「網戸にしたまま寝てたりとかもあったから、全然（窓の）ロックは意識してなかった」

網戸を焼かれた近隣住民

「うちは鍵がかかっていたので、入られずに済んだ感じで、（網戸を焼かれたことは）全然気づかなかったです」

警察によりますと、行田市の住宅16軒で網戸が焼かれる被害があったということです。

家を留守にすることが増えるゴールデンウイーク。玄関や窓の施錠を徹底するなどより一層の防犯対策が必要です。