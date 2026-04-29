千葉ロッテ、キリンビバレッジと「水分補給パートナー」契約を締結
千葉ロッテマリーンズは、オフィシャルスポンサーであるキリンビバレッジ株式会社北関東統括本部と、昨年に続き「水分補給パートナー」契約を締結することを発表した。
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屋外球場である千葉・ZOZOマリンスタジアムでは、安心・安全なスタジアム運営を目指し、来場される方々や球場で活動するクルーに向けて、例年夏季のホームゲームにおいて試合中のイニング間に水分補給を促す取り組みを実施。
昨年に続き、キリンビバレッジ株式会社北関東統括本部と水分補給パートナーとして契約を締結することで、屋外球場での観戦環境に配慮した水分補給の重要性を訴求し、熱中症対策および体調管理に向けた啓発に取り組んでいく。
本契約のもと、5月1日の埼玉西武ライオンズ戦（午後6時試合開始）より、「ZOZO MARINE STADIUM 一斉水分補給タイムsupported by キリンビバレッジ」を実施。試合中のイニング間には、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」がビジョンに登場し、キリンビバレッジの商品を通じて、来場者およびスタジアムで活動するクルーの皆さまへ水分補給の呼びかけを行う。
また、本パートナー契約の締結を記念し、5月15日のオリックス・バファローズ戦（午後6時試合開始）に球場外周特設テントにて、『キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500mlPET』『キリン 世界のKitchenから ライムソルト 500mlPET』を計先着1200人にプレゼントする。
■プレゼント詳細・実施概要
日程：5月15日(金) オリックス・バファローズ戦（午後6時試合開始）
配布時間：午後3時〜※無くなり次第配布終了
配布場所：球場外周 Cゲート付近 特設テント
配布数：先着1200人 ※1人様どちらか1本まで
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屋外球場である千葉・ZOZOマリンスタジアムでは、安心・安全なスタジアム運営を目指し、来場される方々や球場で活動するクルーに向けて、例年夏季のホームゲームにおいて試合中のイニング間に水分補給を促す取り組みを実施。
本契約のもと、5月1日の埼玉西武ライオンズ戦（午後6時試合開始）より、「ZOZO MARINE STADIUM 一斉水分補給タイムsupported by キリンビバレッジ」を実施。試合中のイニング間には、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」がビジョンに登場し、キリンビバレッジの商品を通じて、来場者およびスタジアムで活動するクルーの皆さまへ水分補給の呼びかけを行う。
また、本パートナー契約の締結を記念し、5月15日のオリックス・バファローズ戦（午後6時試合開始）に球場外周特設テントにて、『キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500mlPET』『キリン 世界のKitchenから ライムソルト 500mlPET』を計先着1200人にプレゼントする。
■プレゼント詳細・実施概要
日程：5月15日(金) オリックス・バファローズ戦（午後6時試合開始）
配布時間：午後3時〜※無くなり次第配布終了
配布場所：球場外周 Cゲート付近 特設テント
配布数：先着1200人 ※1人様どちらか1本まで