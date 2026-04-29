30日（木）は西日本や東海で広く雨が降り、雨脚の強まる所がありそうです。関東も午後は、雨の降り出す所があるでしょう。 5月1日（金）にかけて広い範囲で雨が降り、雨風強まる所がある見込みです。

【4月30日（木）午前6時〜】降水の予想シミュレーション

西日本で広く本降りの雨に

30日（木）は、前線を伴った低気圧が西から近づき、西日本は、朝の通勤・通学の時間帯は広い範囲で本降りの雨となりそうです。

夜にかけても雨が降り、九州南部や四国など太平洋側では、雨脚の強まる所がある見込みです。また太平洋側の沿岸部では風が強まる所もありそうです。

東海も朝から一部で雨雲がかかり、日中は雨の範囲が広がるでしょう。関東も神奈川など、沿岸部ほど雨雲がかかりやすく、日中から一部で雨の降る可能性があります。夜は雨の範囲が広がり、夜遅くなるほど雨が降りやすくなるため、お帰りが遅くなる方は雨具があると安心です。

関東から西は昼間もひんやり

北日本は広く晴れて、最高気温は18〜20℃くらいまで上がる所が多くなるでしょう。西日本や東日本は、17〜19℃くらいの所が多くなりそうです。西日本は15℃前後の所もあり、日差しもないので、昼間もひんやりする所が多いでしょう。

【木曜日の予想最高気温】

札幌 :18℃ 釧路:11℃

青森 :18℃ 盛岡:20℃

仙台 :18℃ 新潟:18℃

長野 :17℃ 金沢:19℃

名古屋:17℃ 東京:19℃

大阪 :18℃ 岡山:15℃

広島 :16℃ 松江:16℃

高知 :18℃ 福岡:16℃

鹿児島:20℃ 那覇:25℃

金曜日の朝は関東で雨風強まる

5月1日（金）の朝は関東で雨脚が強まり、風も強く吹く所がありそうです。夜にかけては北日本も雨や風が強まり、荒れた天気になる所がある見込みです。