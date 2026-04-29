◆パ・リーグ オリックス５―４ソフトバンク（２９日・京セラドーム）

ソフトバンクは１点リードの８回に４番手でオスナが登板。先頭の森友哉を安打で出塁させると、中川圭太には左翼線に落とされる二塁打。無死二、三塁からシーモアに中前の逆転の２点適時打を許した。

オスナは２３年オフに交わした「クローザー限定起用」の契約見直しが遅れ、開幕から登録を外れていたが、４月１４日に出場選手登録された。２５日は体調不良でベンチ入りを外れており、２２日の西武戦（ベルーナＤ）以来、中６日の登板だった。今季３試合目で初めてリードした場面での登板だったが、期待に応えられなかった。

試合後は「悪いボールではなかったと思うところもあるけど、打った相手が上手だった。体調に関しては問題なかった。コントロールも球威も悪くなかったと思います。どのイニングで投げるかは僕が決めることじゃないので与えられたところで全力を尽くすだけ。ホールドシチュエーションとかは全然意識していなかった」と淡々と話した

打線が３点差を逆転しながら再逆転負け。「結果的にオスナが打たれて負けた試合になりましたけど、野手はいい粘りだった。いるメンバーでやるしかないので。いないメンバーのことを考えても仕方がない」と小久保裕紀監督。３・４月を終え、１４勝１２敗の貯金２で５月の戦いに突入する。