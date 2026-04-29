派手すぎずちょうどいい！【40・50代】自然に上品見えする「白髪ぼかしボブ」

昨今、白髪を隠さずハイライトで自然になじませるスタイルが注目を集めています。そんな白髪ぼかしとボブと組み合わせた派手すぎず上品に見えるデザインを、今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿からご紹介。

顔まわりを明るく彩るグレージュの丸みボブ

プツッとしたカットラインが美しい、丸みのある上品なボブスタイルです。顔まわりを中心にして細めのハイライトをのせることで、気になる白髪を自然にカバーしています。落ち着いたグレージュカラーが大人らしい空気感をもたらすため、派手なデザインが苦手な人にもぴったりです。

サンドベージュで魅せるミディアムレイヤー

毛先を切りっぱなしにして表面に段を入れることで、自然なくびれを作ったミディアムヘアです。ベースとなるサンドベージュに繊細なハイライトを重ねて、気になる白髪をオシャレにぼかしています。美しい毛流れとさり気ない外ハネが上品な抜け感をプラスし、メリハリのあるデザインに仕上がりました。

まろやかで涼し気なブルーベースのミニボブ

オレンジ味を抑えたブルーベースのグレージュで髪全体を染め上げたコンパクトなミニボブです。柔らかさを引き出す絶妙な配色により、白髪と細めのナチュラルハイライトがとても自然になじんでいます。すっきりまとまりつつもふんわりとした透明感が漂うため、気品のある雰囲気を求める人にフィットしそうです。

奥行きを生み出すハイトーングレージュボブ

毛束を重ねてつくったレイヤーボブ。明るいグレージュハイライトをたっぷりと施すことで、明暗のコントラストを生み出して白髪をカモフラージュしつつ、奥行きも与えています。くすみを効かせた色合いなので、派手見えを防ぎ上品でこなれた雰囲気に仕上がるのも嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。