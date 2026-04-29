米専門メディアが報道

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、104球を投げ6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投。チームは1-2で敗れ、今季初黒星を喫した。そんな中、マイナーでは復帰を目指す左腕がリハビリ登板で好投した。

強力な援軍の到着がすぐそこまで迫っている。左肩の疲労で戦線離脱しているブレイク・スネル投手が28日（同29日）、傘下1Aのオンタリオで2度目のリハビリ登板。3回39球を投げ、1安打無失点、無四球、6奪三振で、メジャー復帰に向け順調ぶりを窺わせた。

スネルは22日（同23日）にマイナーで最初のリハビリ登板を実施。1回32球を投げ、3安打2失点（自責点1）1四球だった。

大谷翔平投手が本拠地マーリンズ戦で先発登板中だった中での朗報に、ネット上では日本ファンも歓喜。「スネルええやんか」「スネル良さそう戻ってくるの楽しみ」「スネルは元気そうで何より」といった反応が並んでいた。

33歳スネルは昨季ドジャースに移籍し、11試合に登板し5勝4敗、防御率2.35。今季は3月に負傷者リスト（IL）入りし、まだメジャーでの登板がない。



（THE ANSWER編集部）