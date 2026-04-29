まるでドリフト

豊橋鉄道の公式SNSアカウントが、「豊橋には日本一の急カーブがあります」というコメントともに、このカーブを走る鉄道車両の動画を投稿しました。これがSNS上で一般ユーザーの反響を呼んでいます。

【動画】えっ…これが「日本一の鉄道急カーブを曲がる」驚愕の様子です

同公式アカウントが投稿したのは「日本鉄道線路で1番の急カーブ」として知られる鉄道豊橋鉄道東田本線の井原電停付近の交差点を走る同社の車両の様子です。投稿された動画を見ると、あまりにカーブが急激なためか、車両がスライドしているようにも錯覚してしまうほどです。同アカウントは動画とともに「GWの予定が決まっていない皆さま」と呼びかけており、連休のお出かけスポットとしてここを紹介したかったと見られます。

なお、この動画を見たユーザーからは「電車がドリフトするカーブ」「一度は乗ってみたい」「実際に見るともっとえぐい急カーブ」「いつ見ても車体前面とレールの位置ズレや車体からはみ出す台車のビジュアルが強烈」「本物えげつな……」「これすごいな？？！！めっちゃ曲がるじゃんんん？？？？」といったコメントが寄せられています。