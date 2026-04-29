わんこを助けたい赤ちゃんの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で37万2000回再生を突破し、「癒しのコンビ」「相思相愛だね」「癒される…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな男の子が『大型犬が閉じ込められている』と勘違いして…助け出すためにとった『まさかの行動』】

閉じ込められていると勘違い

TikTokアカウント「haskin.husky」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『スノウ』ちゃんの日常を紹介しています。スノウちゃんは、一緒に暮らす赤ちゃんと非常に仲がいいのだそう。今回は、ふたりの心温まるワンシーンを投稿したそうです。

この日、サークルの中にいたというスノウちゃん。赤ちゃんは、スノウちゃんと遊びたくてサークルの外で待っていたといいます。しかし、サークルにはロックがかかっており、自力で開けることができません。普段は扉が開くまで待っているという赤ちゃんですが、この日は違いました。

救出を試みる姿にホッコリ♡

赤ちゃんは、スノウちゃんが閉じ込められていると勘違いした模様。ふと立ち上がると、ロックに手を伸ばし…。ロックを解除しようとしたのだといいます。赤ちゃんは、ロックがかかっていることでスノウちゃんが出られないということをしっかり認識していたのでした。

しばらくロックと格闘した赤ちゃんですが、結局扉を開けることは叶いませんでした。そこで、パパがロックを解除してあげることに。扉が開くと、さっそくスノウちゃんが部屋へ…。赤ちゃんは、「やっと触れ合える！」と言わんばかりに、スノウちゃんにべったりだったそうです。

ロックを解除しようとするほどスノウちゃんのことが好きな赤ちゃんなのでした。

この投稿には「優しい子に育ってますね」「いつもロック外すの見てたのかな？」「本当に仲良しなんだね」などの温かなコメントが寄せられています。

スノウちゃんと赤ちゃん

スノウちゃんも、赤ちゃんのことをとても大切にしているといいます。赤ちゃんのハイハイを見守る姿は、まるで本当の親のよう。しかし、赤ちゃんへの愛が溢れるあまり、時折おかしくなることがあるそうです。

赤ちゃんがミルクを飲んでいると、「構って～」と仰向けになって甘えるスノウちゃん。赤ちゃんに蹴られても、めげずにバックハグなどをしていたとか。普段は優しくて穏やかなスノウちゃんですが、赤ちゃんと遊びたくてしつこくなりすぎてしまうのかもしれませんね♡

スノウちゃんと赤ちゃんの仲睦まじい光景は、TikTokアカウント「haskin.husky」の他の投稿からもチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「haskin.husky」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。