名古屋＆G大阪、神戸との勝ち点差を縮められず…広島は2点差追いつかれてPK戦負け／J1百年構想WEST第13節
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンドWEST第13節が29日に行われた。
AFCチャンピオンズリーグエリートから帰還した首位のヴィッセル神戸は、決定力に欠いてセレッソ大阪の守備を崩し切れずスコアレスドロー。PK戦では2人失敗で勝ち点「1」にとどまり、連勝が「4」で止まった。
神戸との勝ち点差を縮めるチャンスが訪れた2位名古屋グランパスは、ファジアーノ岡山と対戦。甲田英將がゴールをこじ開けたものの、89分にセットプレーで追いつかれてしまう。そしてPK戦は4−5で敗れ、名古屋は神戸との勝ち点差「4」を縮めることができなかった。
京都サンガF.C.とガンバ大阪の関西対決は京都が89分に試合を動かしたが、後半アディショナルタイム4分に南野遥海のゴールでG大阪が追いつく。PK戦は7人目で決着がつき、京都が勝ち点「2」を獲得。G大阪は神戸との勝ち点差「4」のままとなった。
4試合勝利から見放されている最下位のV・ファーレン長崎は、敵地で清水エスパルスと対戦。8分に清水が退場者を出すと、21分に清水の先制を許したものの、33分にチアゴ・サンタナが古巣相手にゴールを奪って同点に追いつく。さらに後半開始早々、長谷川元希の加入後初得点が生まれ、長崎が逆転勝利を収めた。
敵地でアビスパ福岡と対戦したサンフレッチェ広島は、早々の2点リードを追いつかれてしまう。PK戦に突入すると、福岡が3人目と4人目で失敗して広島がリードしたにもかかわらず、広島は4人目から6人目まで3人連続で失敗。広島はPK戦をも落として勝ち点「1」にとどまった。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
清水エスパルス 1−2 V・ファーレン長崎
ヴィッセル神戸 0−0（PK戦：2−4） セレッソ大阪
アビスパ福岡 2−2（PK戦：4−3） サンフレッチェ広島
名古屋グランパス 1−1（PK戦：4−5） ファジアーノ岡山
京都サンガF.C. 1−1（PK戦：5−4） ガンバ大阪
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 神戸（26／＋12）
2位 名古屋（22／＋5）
3位 G大阪（22／0）
4位 広島（20／＋2）
5位 京都（19／＋1）
6位 C大阪（19／0）
7位 清水（17／0）
8位 岡山（17／−5）
9位 福岡（17／−9）
10位 長崎（16／−6）
▼5月2日（土）
岡山 vs 広島
京都 vs 清水
G大阪 vs 神戸
▼5月3日（日）
C大阪 vs 福岡
長崎 vs 名古屋
AFCチャンピオンズリーグエリートから帰還した首位のヴィッセル神戸は、決定力に欠いてセレッソ大阪の守備を崩し切れずスコアレスドロー。PK戦では2人失敗で勝ち点「1」にとどまり、連勝が「4」で止まった。
神戸との勝ち点差を縮めるチャンスが訪れた2位名古屋グランパスは、ファジアーノ岡山と対戦。甲田英將がゴールをこじ開けたものの、89分にセットプレーで追いつかれてしまう。そしてPK戦は4−5で敗れ、名古屋は神戸との勝ち点差「4」を縮めることができなかった。
4試合勝利から見放されている最下位のV・ファーレン長崎は、敵地で清水エスパルスと対戦。8分に清水が退場者を出すと、21分に清水の先制を許したものの、33分にチアゴ・サンタナが古巣相手にゴールを奪って同点に追いつく。さらに後半開始早々、長谷川元希の加入後初得点が生まれ、長崎が逆転勝利を収めた。
敵地でアビスパ福岡と対戦したサンフレッチェ広島は、早々の2点リードを追いつかれてしまう。PK戦に突入すると、福岡が3人目と4人目で失敗して広島がリードしたにもかかわらず、広島は4人目から6人目まで3人連続で失敗。広島はPK戦をも落として勝ち点「1」にとどまった。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■WEST第13節
清水エスパルス 1−2 V・ファーレン長崎
ヴィッセル神戸 0−0（PK戦：2−4） セレッソ大阪
アビスパ福岡 2−2（PK戦：4−3） サンフレッチェ広島
名古屋グランパス 1−1（PK戦：4−5） ファジアーノ岡山
京都サンガF.C. 1−1（PK戦：5−4） ガンバ大阪
■WEST順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 神戸（26／＋12）
2位 名古屋（22／＋5）
3位 G大阪（22／0）
4位 広島（20／＋2）
5位 京都（19／＋1）
6位 C大阪（19／0）
7位 清水（17／0）
8位 岡山（17／−5）
9位 福岡（17／−9）
10位 長崎（16／−6）
■WEST第14節
▼5月2日（土）
岡山 vs 広島
京都 vs 清水
G大阪 vs 神戸
▼5月3日（日）
C大阪 vs 福岡
長崎 vs 名古屋