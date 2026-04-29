「40歳！？」人気女性お笑いコンビ、“華やかな格好”のバースデーショット！ 「セクシー」「若くて綺麗」
「40歳！？」人気女性お笑いコンビ、“華やかな格好”のバースデーショット！ 「セクシー」「若くて綺麗」
お笑いコンビ・おかずクラブのオカリナさんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方・ゆいPさんの40歳のバースデーショットを披露しました。
【写真】おかずクラブ・ゆいPの40歳バースデーショット
「ゆいＰ40歳！？ メチャクチャ若くて綺麗」オカリナさんは「今日はゆいP40歳のバースデー 華やかな格好でお祝いでした！ おめでとう」とつづり、2枚の写真を投稿。40歳の誕生日を迎えた相方・ゆいPさんの大きな赤い花の飾りをあしらった鮮やかなブルーのドレス姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「お誕生日おめでとう！」「40歳に見えない」「ゆいＰ40歳！？ メチャクチャ若くて綺麗」「ファビュラス」「セクシー」「風呂上がり？」「アメリカを感じる素敵な衣装」など祝福の声が寄せられています。
「感極まってる 何見てるんだろう」自身のXでたびたび相方・ゆいPさんのプライベートショットを投稿しているオカリナさん。過去には、新幹線で動画を観ているゆいPさんの姿を投稿し、「感極まってる 何見てるんだろう」とつづっています。この投稿にファンからは「にぎりっペ嗅いでるだけだったら面白い」「国宝2」「やかんの麦茶みて泣いてる人初めて見ました」「麦茶じゃない？」「タイプロ？」「鏡で自分の顔を見てるのでは？」「カツ丼が出来上がる瞬間」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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