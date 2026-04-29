原日出子「まだ明るいうちから」テラスでの優雅な夕食公開「絵画のような光景」「明るいうちからのワイン最高」と反響
【モデルプレス＝2026/04/29】女優の原日出子が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。テラスで楽しんだ夕食の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「お洒落で美味しそう」日差し差し込むテラスで優雅な夕食
原は「まだ明るいうちから…テラスで夕食いただきました」と記し、日差しが差し込む開放的なテラスで食事を楽しんだことを報告。「チョップドコブサラダに美味しいトマトをトッピング」「山崎ワイナリー（ ※「崎」は正式には「たつさき」）のピノグリと一緒に」と、色鮮やかなトマトを添えたサラダに、白ワインを合わせた洗練された食卓の様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「明るいうちからのワイン最高ですね」「テラスでの夕食、憧れる」「お洒落で美味しそう」「優雅な夕食で素敵」「センス良い」「絵画のような光景」「こんなライフスタイルを送ってみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】66歳ベテラン女優「お洒落で美味しそう」日差し差し込むテラスで優雅な夕食
◆原日出子、テラスで味わう夕食披露
原は「まだ明るいうちから…テラスで夕食いただきました」と記し、日差しが差し込む開放的なテラスで食事を楽しんだことを報告。「チョップドコブサラダに美味しいトマトをトッピング」「山崎ワイナリー（ ※「崎」は正式には「たつさき」）のピノグリと一緒に」と、色鮮やかなトマトを添えたサラダに、白ワインを合わせた洗練された食卓の様子を披露した。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「明るいうちからのワイン最高ですね」「テラスでの夕食、憧れる」「お洒落で美味しそう」「優雅な夕食で素敵」「センス良い」「絵画のような光景」「こんなライフスタイルを送ってみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】