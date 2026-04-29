◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 Ｃ大阪０―０（ＰＫ４―２）神戸（２９日・ノエビアスタジアム神戸）

西の首位・神戸はホームでＰＫ戦の末、Ｃ大阪に敗れ、リーグ連勝は４で止まった。

アジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で敗退後のリーグ初陣を飾れなかった神戸。ミヒャエル・スキッベ監督は試合後の会見で、この日欠場していた中盤の要・元日本代表ＭＦ扇原貴宏について「クラブから公式な声明があると思うが、膝をけがしていて、今季の出場はもうない」と明言。ＡＣＬＥ出場権が与えられるリーグ優勝を狙うチームは、頼れる３４歳レフティーを欠いたまま、残り試合を戦う。

扇原はリーグ前節、第１２節・名古屋戦（１１日・ノエスタ）で６戦連続先発を果たすも、前半３１分で交代。ＡＣＬＥには帯同し、延長＆ＰＫ戦の末に勝利した１６日（日本時間１７日）の準々決勝・アルサド（カタール）戦は後半３６分で交代。１―２で逆転負けした２０日（同２１日）の準決勝・アルアハリ（サウジアラビア）戦はベンチ外だった。指揮官は「名古屋戦で痛めていた部分が（ＡＣＬＥで）悪くなった」と説明。近日、クラブから詳細が発表される見込みだ。