

『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』Blu-rayジャケ写

LUNA SEAとGLAYの対バンLIVE映像作品『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』（5月27日発売）の本編映像からダイジェストに複数の楽曲で構成されたティザー映像が公開された。

【動画】公開された「The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome Teaser 01」

先日、印象的な9人のバックショット写真でデザインされたジャケットアートワークが公開された、5月27日発売、LUNA SEAとGLAYの対バンLIVE映像作品『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』。今回、新たに本編映像からダイジェストに複数の楽曲で構成されたティザー映像が公開された。

これまで「速報ティザー」として約15秒の映像のみが公開されていた本作。短いながらも、この奇跡的な対バンLIVEの魅力は十分に伝わっていたが、今回新たに公開された映像ではさらにその全貌に迫っている。

LUNA SEAとGLAYそれぞれの代表曲「ROSIER」「誘惑」をはじめ、「I for You」「HOWEVER」、さらには互いの楽曲をカバーした貴重なパフォーマンス「JESUS」「SOUL LOVE」も収録。そして、出演者全員による感動的なフィナーレ「WISH」に至るまで、わずか1分とは思えないほど濃密な内容となっており、まるでライヴ作品を通して鑑賞したかのような満足感を味わえる仕上がりとなっている。