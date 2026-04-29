町田、ＰＫ戦でＡＣＬＥ後初の試合で勝利　アジア最優秀ＧＫ選出の谷晃生が蹴って、守って勝ち点２導く

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１３節 水戸２―２（３―４）町田（２９日・Ｋｓスタ）

町田はＰＫ戦の末、敵地で水戸に勝利。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）準優勝後初の試合は白星となった。

町田は２５日（日本時間２６日の）のアルアハリとの１２０分の激闘（０●１）から実質的な中２日、かつ長距離移動により、大胆なターンオーバーを実施。先発はＡＣＬＥで大会最優秀ＧＫに輝いた谷晃生を除くフィールドプレーヤーの全１０人が入れ替わった。

２７日の帰国からまだ時間がたっていないため、コンディションは決して万全ではないが、華麗なゴラッソで先制した。前半１７分、ＦＷ仙頭啓矢の右クロスから好機を作ると、ＭＦ徳村楓大のパスからＭＦ下田北斗がエリア手前から左足を一閃（いっせん）。きれいな弧を描いたシュートはゴール左隅に吸い込まれた。

後半の立ち上がりにも追加点を奪う。後半３分、左ＣＫから下田がニアサイドに上げると、ＭＦ増山朝陽が頭で流し、最後はＤＦドレシェビッチがゴール前でヘディンスシュート。ボールはネットの中に入り、２点目となった。

しかし、ここから水戸の反撃が始まる。後半２２分にオウンゴールで１点を返すと、同４５分には高卒新人のＭＦ安藤晃希が左サイドからドリブルで突破し、エリア左からシュート。安藤のデビューから２戦連発となるゴールがゴールの中に吸い込まれ、試合を振り出しに戻した。

後半アディショナルタイムにロングスローからＦＷ桑山侃士がネットを揺らしたが、ハンドでゴールにはならず。そのままＰＫ戦に突入。水戸は４番手のＤＦ板倉健太が大きく上に外しミス。町田の４番手では守護神の谷が決めて勢いをつけると、最後のキッカーのセーブも止めて勝ち点２をもたらした。