「公園に着いた瞬間、走って行ったのに遊び方が独特すぎ（笑）」ママのこんな一言を添えてTikTokに投稿された1歳の男の子の動画が4.5万いいねを集めて話題になりました。動画には、「どした？」「脳内で遊ぶタイプ」などのコメントが寄せられています。



【写真】遊具めがけて猛ダッシュの後は…

ママと初めて訪れた公園でのこと。公園に着いた瞬間、遊具めがけて走り出した坊主頭が可愛らしい1歳2カ月の男の子。緑色の芋虫の形をした、上に乗って揺られながら遊ぶ小さな子ども向けの遊具にたどり着きましたが…！？



男の子は隣に立ち尽くし、上に乗って握る部分である触覚のようなところに右手を添え、前方をまっすぐ見つめて動きません。



しっかりと手を遊具に添えるものの、前方を見つめて動かない男の子を遠目から見守りつつ、そっと撮影を続けるママでした。



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動画を投稿したママ（@boku_tokidoki_itoko）に話を聞きました。



ーー息子さんが見つめる先には何かあったのでしょうか？



「視線の先には木が生えていて、その奥にも少し遊具があったかな？と思います」



ーーその後、遊具には乗りましたか？



「乗りましたが、乗ってもお腹が挟まるだけで楽しそうではなかったです（笑）」



ーーママから見た普段の息子さんについて教えてください。



「歩くようになってから、目が合った人にバイバイをして、手を振り返してもらえるのが楽しいみたいです。ニコニコしています」



ーー育児で大切にしていることは？



「あまり注意せず、子どもがしたいことをさせるようにしています」



動画には、300件を超えるコメントが寄せられました。



「乗って楽しむんじゃない。手を添えるだけでいいのです（笑）」

「このロケーションを楽しむ上級者」

「脳内で遊ぶタイプ」

「虚無ベビー、ほんま可愛くて好き」

「走って行った先がこれなの可愛すぎる」



TikTok（@boku_tokidoki_itoko）では、男の子の楽しい日常や、可愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）