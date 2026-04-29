腹筋が「バイキングのトレー」！？イケメン同士の“絶妙ディス”にあのちゃん爆笑！：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
4月28日（火）の放送は、OWVとWATWINGが登場。メンバーをカード化して異グループ対抗バトル！
【動画】腹筋が「バイキングのトレー」!?イケメン同士の“絶妙ディス”にあのちゃん爆笑！
ササキ軍として登場したのは、吉本興業発のボーイズグループ・OWV。
あのちゃん軍にはホリプロ所属のダンス＆ボーカルグループ・WATWINGが参戦。番組初となる2組の共演で、グループの垣根を越えたバトルが繰り広げられた。
まずはWATWINGのステータス紹介へ。
古幡亮はダンスリーダーで、自らを業界随一の「焼肉奉行」とアピール。あのちゃんは「焼肉奉行」を「焼肉ぽんこう？」「焼肉ぎょぎょうです」と読み違え、スタジオは大笑い！
鈴木曉は、親指だけで腕立て伏せを行う驚異の身体能力を披露。郄橋颯は、切れ味鋭いブレイクダンスで存在感を見せつけた。
ムードメーカーの八村倫太郎は慶應義塾大学卒のインテリ枠として紹介されるも…
「早慶のクイズ対決で最下位でした」と明かし、一同爆笑！
福澤希空は「手押し相撲で人生で一度しか負けたことがない」と語り、実力をアピール。
桑山隆太は見事なシックスパックを披露。
対戦相手であるOWVメンバーからは「五叉路！」「バイキングのトレー！」「洗濯板！」とヤジが飛び、ササキ（声：霜降り明星・粗品）は「いいね、相手を下げるヤジ！」と吉本の先輩として称賛!?
続いてOWVのステータス紹介へ。
リーダーの本田康祐は3年間習っていたというバレエのターンを華麗に披露する。
中川勝就は元ボクサーの経歴を生かしてシャドーボクシングを披露するも、途中でWATWINGの郄橋が乱入。最後は中川が郄橋を両手で投げ飛ばし、「ボクシング関係ないだろ！」とツッコミが（笑）。
佐野文哉は“アイドル最速ランナー”を自称。現在も毎日20km走り込んでいると明かす。
浦野秀太は、あらゆる言葉の母音を瞬時に「イ」に変える特技「イ段変換」を披露。
「トントントントンヒノノニトン」を「ちんちんちんちんちにににちん」と変換し、一同爆笑！
そしていよいよバトルへ。敗れたチームには、30秒間で相手グループの楽曲を全力PRする罰ゲームが課される。
第1戦は「瞬き我慢タイマン対決」。
あのちゃん軍からは「芝居中は目をつぶらない」と語るWATWING・八村が、ササキ軍からは縦型ショートドラマで演技経験を持つOWV・浦野が召喚された。
対決は1分30秒を超える長期戦となるが、八村の目がわずかに閉じたと判定され、OWVが先制の1勝を挙げた。
このほか、「鉄棒ぶら下がり対決」「ヒットソングイントロ」で対決。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
4月28日（火）の放送は、OWVとWATWINGが登場。メンバーをカード化して異グループ対抗バトル！
【動画】腹筋が「バイキングのトレー」!?イケメン同士の“絶妙ディス”にあのちゃん爆笑！
ササキ軍として登場したのは、吉本興業発のボーイズグループ・OWV。
あのちゃん軍にはホリプロ所属のダンス＆ボーカルグループ・WATWINGが参戦。番組初となる2組の共演で、グループの垣根を越えたバトルが繰り広げられた。
まずはWATWINGのステータス紹介へ。
古幡亮はダンスリーダーで、自らを業界随一の「焼肉奉行」とアピール。あのちゃんは「焼肉奉行」を「焼肉ぽんこう？」「焼肉ぎょぎょうです」と読み違え、スタジオは大笑い！
鈴木曉は、親指だけで腕立て伏せを行う驚異の身体能力を披露。郄橋颯は、切れ味鋭いブレイクダンスで存在感を見せつけた。
ムードメーカーの八村倫太郎は慶應義塾大学卒のインテリ枠として紹介されるも…
「早慶のクイズ対決で最下位でした」と明かし、一同爆笑！
福澤希空は「手押し相撲で人生で一度しか負けたことがない」と語り、実力をアピール。
桑山隆太は見事なシックスパックを披露。
対戦相手であるOWVメンバーからは「五叉路！」「バイキングのトレー！」「洗濯板！」とヤジが飛び、ササキ（声：霜降り明星・粗品）は「いいね、相手を下げるヤジ！」と吉本の先輩として称賛!?
続いてOWVのステータス紹介へ。
リーダーの本田康祐は3年間習っていたというバレエのターンを華麗に披露する。
中川勝就は元ボクサーの経歴を生かしてシャドーボクシングを披露するも、途中でWATWINGの郄橋が乱入。最後は中川が郄橋を両手で投げ飛ばし、「ボクシング関係ないだろ！」とツッコミが（笑）。
佐野文哉は“アイドル最速ランナー”を自称。現在も毎日20km走り込んでいると明かす。
浦野秀太は、あらゆる言葉の母音を瞬時に「イ」に変える特技「イ段変換」を披露。
「トントントントンヒノノニトン」を「ちんちんちんちんちにににちん」と変換し、一同爆笑！
そしていよいよバトルへ。敗れたチームには、30秒間で相手グループの楽曲を全力PRする罰ゲームが課される。
第1戦は「瞬き我慢タイマン対決」。
あのちゃん軍からは「芝居中は目をつぶらない」と語るWATWING・八村が、ササキ軍からは縦型ショートドラマで演技経験を持つOWV・浦野が召喚された。
対決は1分30秒を超える長期戦となるが、八村の目がわずかに閉じたと判定され、OWVが先制の1勝を挙げた。
このほか、「鉄棒ぶら下がり対決」「ヒットソングイントロ」で対決。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！