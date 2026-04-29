IZ*ONE出身イェナ、美ウエスト際立つユニフォーム姿に反響「圧巻のスタイル」「さすがの着こなし」
【モデルプレス＝2026/04/29】アーティストのチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が4月28日、自身のInstagramを更新。ユニフォーム姿を披露し、注目を集めている。
【写真】IZ*ONE出身美女「圧巻のスタイル」美ウエスト際立つクロップド丈姿披露
イェナはスタジアムでパフォーマンスをしている動画や写真を複数枚投稿。観客席からグラウンドを望む開放感のあるロケーションでのショットでは、クロップド丈のユニフォームから引き締まったウエストがのぞいている。
この投稿には「美しすぎる」「可愛すぎる」「おしゃれ」「さすがの着こなし」「似合ってる」「スポーティで素敵」「圧巻のスタイル」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】IZ*ONE出身美女「圧巻のスタイル」美ウエスト際立つクロップド丈姿披露
◆イェナ、スタジアムで美しいウエスト際立つコーデ披露
イェナはスタジアムでパフォーマンスをしている動画や写真を複数枚投稿。観客席からグラウンドを望む開放感のあるロケーションでのショットでは、クロップド丈のユニフォームから引き締まったウエストがのぞいている。
◆イェナの投稿に反響
この投稿には「美しすぎる」「可愛すぎる」「おしゃれ」「さすがの着こなし」「似合ってる」「スポーティで素敵」「圧巻のスタイル」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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