2児の母・佐田真由美、美脚際立つミニ丈コーデ披露「おしゃれすぎる」「大人の魅力」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの佐田真由美が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。ナチュラルなコーディネート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】48歳2児の母モデル「スタイル抜群」大人の魅力あふれるミニ丈コーデ
佐田は「4月後半は ＠theflowershop．official 店頭で接客祭りでした！とにかくお客様と直接お話し出来たことが幸せで幸せで 忙しい中お時間くださった皆様に感謝です」とつづり、自身がプロデュースを手掛けるメイクブランドの店舗での様子やメイクアップ後の写真などを複数枚投稿。緑に囲まれたガーデンで、ゆったりとしたトップス引き締まった脚が際立つショートボトムスとブーツを合わせた立ち姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「美しい脚」「憧れる」「雰囲気が素敵」「おしゃれすぎる」「大人の魅力」などの反響が寄せられている。
佐田は2008年10月1日、クリエイターの野村訓市氏と結婚。2009年4月6日に第1子女児、2010年11月4日に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳2児の母モデル「スタイル抜群」大人の魅力あふれるミニ丈コーデ
◆佐田真由美、ナチュラルコーデで美しい脚披露
佐田は「4月後半は ＠theflowershop．official 店頭で接客祭りでした！とにかくお客様と直接お話し出来たことが幸せで幸せで 忙しい中お時間くださった皆様に感謝です」とつづり、自身がプロデュースを手掛けるメイクブランドの店舗での様子やメイクアップ後の写真などを複数枚投稿。緑に囲まれたガーデンで、ゆったりとしたトップス引き締まった脚が際立つショートボトムスとブーツを合わせた立ち姿を披露している。
◆佐田真由美の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「美しい脚」「憧れる」「雰囲気が素敵」「おしゃれすぎる」「大人の魅力」などの反響が寄せられている。
佐田は2008年10月1日、クリエイターの野村訓市氏と結婚。2009年4月6日に第1子女児、2010年11月4日に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
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