ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「子どもが産まれたら迎えに来てなんて言わないよぉ」酔っぱらった夫… 「子どもが産まれたら迎えに来てなんて言わないよぉ」酔っぱらった夫が深夜2時に帰宅し妻の怒りが爆発！ 改心するのか？ 「子どもが産まれたら迎えに来てなんて言わないよぉ」酔っぱらった夫が深夜2時に帰宅し妻の怒りが爆発！ 改心するのか？ 2026年4月29日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ この旦那さん、家族より飲み会が大事なのか…？飲み方も痛いですしドン引きですね。でも本人はそんな自分をかっこいいと思っているのか、武勇伝をまたひとつ、またひとつと増やしていき…!?>>【まんが】酒好き夫との夫婦バトル(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】酒好き夫との夫婦バトル 「え？なんでそうなるの？」価値観の違う義母の主張に混乱【私が義妹と縁を切った理由 Vol.69】 「なんていい子なんだ…！」この子なら俺を支えてくれるはず…高価なプレゼントで君のハートを狙い撃ち！【そのチョコ勘違いです Vol.15】