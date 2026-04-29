◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１３節 札幌２―１藤枝（２９日・大和ハウスプレミストドーム）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、ホームで藤枝を２―１で破り、今季２度目の３連勝を飾った。前回は第６節のアウェー・磐田戦から第８節のアウェー・藤枝戦まで３試合連続勝利も、藤枝には１―１からのＰＫ勝ち。正真正銘の３連勝に、内容に関しては納得していなかった川井健太監督（４４）だが「数字は後に残ります。そういう意味では最高の結果」と口にした。

得点も初ものが続いた。前半１４分、右サイドバックの高尾瑠（２９）が中央まで進入。前に出したパスが相手に当たるも、そこから相手のバックパスを奪い取り、左足でゴールに流し込んだ。「取れるかなと思って行ったらボールが来ました」と振り返った先制点は、２０２４年に札幌に加入してから、３年目で初となるゴール。「最高ですね。安心しました」と静かにほほ笑んだ。

後半１８分に追いつかれ、押される展開の中、後半４５分にＦＷ大森真吾（２５）がＰＫを決め、決勝点を挙げた。前節２５日のいわき戦では、３年ぶりとなるプロ２得点目で２―１勝利に結びつけた。「１点取って、また取れるんじゃないかというポジティブな感覚になった」と話す自信を胸に、自ら志願して臨んだＰＫをしっかりものにした。初の２試合連続弾が３連勝につながり「ＦＷは点を取ってチームを勝たせられる素晴らしいポジション。これからも貪欲にやっていきたい」と意気込んだ。

決勝のＰＫを獲得したのは左膝内側側副じん帯の損傷から７戦ぶりに戦列復帰したＦＷ白井陽斗（２６）。負傷者が多い中、希望を持たせる存在が活躍して手にした勝ち点３だ。シュート数は相手の１４本に対し、５本での白星となったが、川井監督は「今まではそれ（少ないシュートの試合）を落としてきたのが勝てるようになってきたので。キャラクターの積み上げとしては評価できる部分」と、今後への反省材料にもしながら、組織力を高めていく。