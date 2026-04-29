ドル円一時１５９．７８レベル、NY原油先物が１０３ドル台に上伸＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時159.78レベルと小幅に本日の高値を更新している。NY原油先物が100ドル付近から103ドル台へと急伸する動きに、有事ドル買い圧力がみられている。また、米債利回りも上昇しており、原油高がインフレ警戒につながる面もあるようだ。



ユーロドルは1.1694レベルに小幅安値を広げ、ポンドドルは1.3500付近と安値付近に張り付いている。



USD/JPY 159.77 EUR/USD 1.1695 GBP/USD 1.3499

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