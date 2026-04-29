◆全国高校７人制ラグビー静岡県大会▽決勝（７分ハーフ） 聖光学院１７―１２（７―１２、５―０、延長５―０）東海大静岡翔洋（２９日、草薙球技場）

決勝で聖光学院が東海大静岡翔洋を１７―１２で倒し、２年ぶり６度目の優勝を飾った。

一時は０―１２とリードを許したが、聖光は前半６分に土屋平志朗（２年）がトライとゴールを決め、５点差で折り返す。さらに後半４分に土屋がスクラムのブラインドサイドを突いて同点トライ。１２―１２でタイムアップとなり、トライ数も同じだったため、大会規定によりサドンデス方式の５分間の延長戦に突入した。

そして延長開始直後にパスを受けた西野凌牙（３年）が、マークに来た相手の頭上をハイパントで抜き、自らボールを拾って決勝トライ。翔洋は後半終了間際に１人がシンビン（一時的退出）になっており、「相手が１人少ない１分以内に取り切ろうと話していました。裏のスペースが空いているので狙っていた。パントキックはイメージ通り」と声を弾ませた。

聖光は冬の新人戦で優勝しており、これで県２冠。７月２１日から長野・菅平で行われる全国大会の切符に手にした。「前回（２年前）は活躍できなかったので、今年は自分が引っ張っていきたい」と西野。２トライの土屋も「スピードは全国でも通用すると思う」と走力を生かすことを誓っていた。