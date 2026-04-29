元阪神のエースでオリックスや大リーグ・ヤンキースでもプレーした井川慶氏が２４日放送のテレビ朝日系「しくじり先生」に出演した。

井川氏は高校時代の衝撃的な「しくじり」を披露。スタジオを騒然とさせた。

プロ野球通の伊集院光から「高校２年生の秋に選抜出場を控えた大事な時期にしくじり」と紹介されると、井川氏は「放課後、フリーキックを１時間蹴って、内転筋を断裂」と明かした。

井川氏は「当時、野球部だったんですけど、サッカーの方が大好きで…。野球の練習が終わってからサッカー部の方に入ってフリーキックをずーっと蹴ってたんですよ。当時、Ｊリーグが流行ってまして。自分、茨城県なんで（鹿島アントラーズに所属した）ジーコとかが有名で。フリーキックが有名だったんですよ。そういうふうになりたいなと思って。やっぱりジーコのフリーキックかっこ良かったんで…」と笑わせた。

フリーキック猛練習で内転筋を断裂した井川氏は「断裂してしまって。そのあと、やっぱり秋の大会って大事な試合があったんですけど。そこで一応投げたんですけど、やっぱりボコボコに打たれてしまって。甲子園にも出られなかったですし、プロに入る前にちょっと腰を痛めてしまった原因でもあるかなと思います」と話し、スタジオを驚かせた。

井川氏は、水戸商高から９７年度ドラフト２位で阪神入団。０３年に２０勝を挙げ、１８年ぶりのリーグ優勝に貢献。０４年１０月４日・広島（２８）戦では史上７１人目のノーヒットノーランを達成。０６年オフにポスティングシステムで米大リーグ・ヤンキース入団。１２年にオリックスでＮＰＢ復帰。ＮＰＢでは０３年にＭＶＰ、ベストナイン、沢村賞など七冠。ＮＰＢ通算２１９試合で９３勝７２敗１セーブ、防御率３．２１。