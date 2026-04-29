「デイリースポーツ杯争奪・ささはら賞競走」（２９日、尼崎）

尼崎ボートの名物として知られる多幸焼。見た目は「たこ焼き」だが、タコが入っておらず、味付けして煮詰めたコンニャクと桜エビを入れたもので、オープンから７０年以上も６個１００円（税込）で販売されていたが、この４月の開催から６個１５０円（税込）へ値上げを断行したようだ。

この日は祝日で、イベントなども多数あり、家族連れを中心に場内はかなりのにぎわい。開門後から多幸焼の前にはかなりの行列ができていた。価格が１５０円になっても、変わらずの盛況ぶりで、６個入りよりも、１２個や１８個入りを購入する人も目立っていた。

本紙記者も並んで購入。アツアツを食して、変わらずの味にホッとした。売場の担当者に話を聞くと「（値上げは）仕方がないね」とこぼす。販売箇所前には「価格改定のお知らせ」が掲示されており「このたび、原材料、諸費用高騰のために伴い、２０２６年４月１日より商品価格を改定させていただきます」と記されていた。それでも値上げ前と変わらない人気を保持できている。今までの６個１００円（税込）が安かっただけかもしれない。