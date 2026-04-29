コミティア実行委員会会長・中村公彦さん死去 コミケ準備会も追悼「功績は計りしれない」
「自主制作漫画誌展示即売会」コミティアの実行委員会会長・中村公彦さんが、4月26日に亡くなった。がんにより病気療養中だった。これを受け、コミックマーケット準備会の公式Xが更新され、追悼した。
【Xより】コミティア会長・中村公彦さん死去 訃報全文
訃報についてはコミティアの公式サイトにて発表され「かねてより、がんにより病気療養中だったコミティア実行委員会会長・中村公彦が、2026年4月26日に急逝いたしました。ここに生前のご厚誼に心より感謝し、謹んでお知らせいたします」と報告。
続けて「故人の生前の意思により、葬儀は近親者のみの家族葬にて執り行います。誠に勝手ながら、ご香典、ご供花、ご供物の儀は辞退させていただきます」とし、「同様に故人の希望により後日、コミティア実行委員会として「お別れの会」を行います。日程や詳細が決まり次第、コミティア公式サイトなどでお知らせします」と伝えた。
また「中村は今年に入ってから体調が思わしくないことが多かったものの、2月22日のCOMITIA155も元気に参加し、次回6月7日開催のCOMITIA156に向けた準備を進めていたところでした。スタッフ一同、言葉を失っております。なお、今後のコミティアの開催予定に影響はございません。コミティアがずっと続いてゆくことが中村の一番の希望でした。また、COMITIA156当日に予定していた「会長・中村公彦の交流スペース」は内容を変更した上で実施を検討しています。こちらも詳細が決まり次第、お知らせいたします」と記されている。
この訃報にコミックマーケット準備会は「中村公彦さんのご逝去の報に接し、言葉もありません。オリジナル同人誌の発表の場であるコミティアを大きく育てた功績は計りしれないと思います。また、同人誌界全体のための様々な活動にも感謝しております。慎んでお悔やみ申し上げます」と追悼した。
【Xより】コミティア会長・中村公彦さん死去 訃報全文
訃報についてはコミティアの公式サイトにて発表され「かねてより、がんにより病気療養中だったコミティア実行委員会会長・中村公彦が、2026年4月26日に急逝いたしました。ここに生前のご厚誼に心より感謝し、謹んでお知らせいたします」と報告。
また「中村は今年に入ってから体調が思わしくないことが多かったものの、2月22日のCOMITIA155も元気に参加し、次回6月7日開催のCOMITIA156に向けた準備を進めていたところでした。スタッフ一同、言葉を失っております。なお、今後のコミティアの開催予定に影響はございません。コミティアがずっと続いてゆくことが中村の一番の希望でした。また、COMITIA156当日に予定していた「会長・中村公彦の交流スペース」は内容を変更した上で実施を検討しています。こちらも詳細が決まり次第、お知らせいたします」と記されている。
この訃報にコミックマーケット準備会は「中村公彦さんのご逝去の報に接し、言葉もありません。オリジナル同人誌の発表の場であるコミティアを大きく育てた功績は計りしれないと思います。また、同人誌界全体のための様々な活動にも感謝しております。慎んでお悔やみ申し上げます」と追悼した。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優