「ホっとしてます」浦和が７連敗に終止符。田中達也暫定監督は巻き返しを誓う「勝てるチームを目ざしていきます」
新体制の初陣で連敗を７で止めた。
４月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と田中達也暫定監督の就任を発表した浦和レッズは同29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で川崎フロンターレとホームで対戦した。
前半をスコアレスで終えたなか、54分にマテウス・サヴィオ、71分に途中出場の小森飛絢がゴールを奪うと、その後は集中力の高い守備で最後まで川崎に得点を許さず。２−０の完封勝利を飾った。
前節までPK戦負けの２試合を含む７連敗と大苦戦していた浦和が待望の白星。試合後のフラッシュインタビューで、田中暫定監督は「もうホっとしてます」と安堵の表情を浮かべ、「選手に感謝しています」と語った。
続けて「特に攻撃は自分たちでボールを持って、サイドを有効に使うことは上手くできた」と内容に手応えを示した。
さらに「こんなに多くのサポーターの皆さんの前で戦えるのは、選手には『すごく光栄なことだ』と伝えて、実際に勝点３を取れて、ともに分かち合えたことは素晴らしいなと思います」と喜んだ。
ようやくトンネルを抜け出した浦和は次節、５月２日にジェフユナイテッド千葉とホームで相まみえる。新指揮官は「勝てるチームを目ざしていきます」と巻き返しを誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バケモノだろ」「三笘かよ。エグい」25歳日本代表MFのボール奪取→２人抜き→衝撃ミドル弾にネット驚愕！「絶対にビッグクラブいくわ」
４月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と田中達也暫定監督の就任を発表した浦和レッズは同29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で川崎フロンターレとホームで対戦した。
前半をスコアレスで終えたなか、54分にマテウス・サヴィオ、71分に途中出場の小森飛絢がゴールを奪うと、その後は集中力の高い守備で最後まで川崎に得点を許さず。２−０の完封勝利を飾った。
続けて「特に攻撃は自分たちでボールを持って、サイドを有効に使うことは上手くできた」と内容に手応えを示した。
さらに「こんなに多くのサポーターの皆さんの前で戦えるのは、選手には『すごく光栄なことだ』と伝えて、実際に勝点３を取れて、ともに分かち合えたことは素晴らしいなと思います」と喜んだ。
ようやくトンネルを抜け出した浦和は次節、５月２日にジェフユナイテッド千葉とホームで相まみえる。新指揮官は「勝てるチームを目ざしていきます」と巻き返しを誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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