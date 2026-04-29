NOMELON NOLEMONが『THE FIRST TAKE』に再登場！最新アルバム収録曲「ミテミテ」を一発撮り披露

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クリエイター・ツミキとシンガーソングライター・みきまりあの二人組音楽ユニット・NOMELON NOLEMONが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場。最新アルバム『EYE』に収録されているダンスナンバー 「ミテミテ」を披露した模様が、4月29日22時よりプレミア公開される。

■4月17日公開の「ミッドナイト・リフレクション」に続いての登場

NOMELON NOLEMONは、先日・4月17日に公開された「ミッドナイト・リフレクション」のパフォーマンスに続いての登場。ミュージックビデオの世界から飛び出てきたような、ダンサーを加えたスペシャルな一発撮りパフォーマンスとなっている。

NOMELON NOLEMONが登場する『THE FIRST TAKE』第660回は、4月29日22時よりプレミア公開。ツミキの迫力あるドラムパフォーマンスとみきまりあのソウルフルな歌声、そしてダイナミックなダンスを加えた“ここだけ”の作品を、ぜひお見逃しなく。

■ライブ情報

『NOMELON NOLEMON 5th Anniversary Live “DOCUMENTARIUM 2026”』

08/11（火・祝）神奈川・KT Zepp Yokohama

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

NOMELON NOLEMON OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/PR/NOMELONNOLEMON/

■【画像】『DOCUMENTARIUM 2026』キービジュアル 他