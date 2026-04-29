NOMELON NOLEMONが『THE FIRST TAKE』に再登場！最新アルバム収録曲「ミテミテ」を一発撮り披露
クリエイター・ツミキとシンガーソングライター・みきまりあの二人組音楽ユニット・NOMELON NOLEMONが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場。最新アルバム『EYE』に収録されているダンスナンバー 「ミテミテ」を披露した模様が、4月29日22時よりプレミア公開される。
■4月17日公開の「ミッドナイト・リフレクション」に続いての登場
NOMELON NOLEMONは、先日・4月17日に公開された「ミッドナイト・リフレクション」のパフォーマンスに続いての登場。ミュージックビデオの世界から飛び出てきたような、ダンサーを加えたスペシャルな一発撮りパフォーマンスとなっている。
NOMELON NOLEMONが登場する『THE FIRST TAKE』第660回は、4月29日22時よりプレミア公開。ツミキの迫力あるドラムパフォーマンスとみきまりあのソウルフルな歌声、そしてダイナミックなダンスを加えた“ここだけ”の作品を、ぜひお見逃しなく。
■ライブ情報
『NOMELON NOLEMON 5th Anniversary Live “DOCUMENTARIUM 2026”』
08/11（火・祝）神奈川・KT Zepp Yokohama
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』チャンネルトップページ
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
NOMELON NOLEMON OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/PR/NOMELONNOLEMON/