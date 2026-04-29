目黒蓮の“電波ジャック”オフショットまとめ！長髪ハーフアップ×ウエストをきゅっと絞ったロングコート姿に「ビジュ良すぎる」「腰の位置がメロすぎる」「めめスマイル最高」など反響続々

【写真】目黒蓮＆高橋文哉の“電波ジャック”オフショット 他（全9枚）

映画『SAKAMOTO DAYS』の公開にあわせ、目黒蓮（Snow Man）と高橋文哉が朝の情報番組に続々出演。映画と各番組の公式SNSでは“電波ジャック”の裏側を捉えたオフショットが公開され、注目を集めている。

■目黒蓮＆高橋文哉が電波ジャック！

『めざましテレビ』『ZIP!』『DayDay.』に出演した目黒は、センター分けの長髪をハーフアップに。ウエストマークされたグレージュのロングコートにダークカラーのパンツを合わせたスタイルで姿を見せた。顔まわりに落ちる髪が大人っぽい雰囲気を引き立て、ロング丈の衣装がすらりとした縦長シルエットをより際立たせている。

アクセサリーを控えめに効かせたミニマルな着こなしも印象的で、朝の番組らしい爽やかさの中に、モードな存在感を漂わせている。

一方の高橋は、前髪をラフに下ろし、ストライプシャツにデニムジャケット、グレーのパンツを合わせた爽やかな装いだ。

■『めざましテレビ』オフショット

『めざましテレビ』のオフショットでは、目黒と高橋が大きな“めざましくん”を手にした笑顔ショットや、出演者とともに手を“銃”のように構えたポーズを披露。

■『ZIP!』オフショット

『ZIP!』のオフショットでは、目黒と高橋が番組のロゴオブジェを手にしたショットや、『SAKAMOTO DAYS』にも出演している戸塚純貴らと“ZIP!ポーズ”を決めた姿も公開された。

さらに福田雄一監督は自身のXで、「『めざましテレビ』は寝過ごしました」と明かしつつ、『ZIP!』を視聴したことを報告。テレビ画面を撮影した画像を添え、「戸塚と一緒のところ、最高ですね」とコメントしている。

■『DayDay.』オフショット

『DayDay.』のオフショットでは、目黒と高橋が“DayDay.ポーズ”を作るカットや、“デイくん”と“デイちゃん”を手にしたショットも公開され、番組ごとに異なる表情を見せている。

SNSでは「ビジュ良すぎる」「生めめ見られて幸せ」「元気そうで良かった」「めめスマイル最高」「朝早くから電波ジャックお疲れ様」「ハーフアップかわいい」「髪伸びた～」「腰細い」「スタイル良すぎる」「腰の位置がメロすぎる」といった声が寄せられている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/