上海復興島エンボディドAI実世界空間実験・訓練・実測プラットフォームが発足―中国

上海復興島エンボディドAI実世界空間実験・訓練・実測プラットフォームが4月28日に正式に発足しました。同プラットフォームは、エンボディドAI技術と現実の都市でのさまざまなシーンとの深い融合を促し、技術的検証から実用シーンへの導入までを網羅する全過程にわたるサポートシステムの構築を目指しています。同日には、第1陣のエンボディドAIが正式に導入されました。

復興島は上海市楊浦区に位置しており、黄浦江にある唯一の内陸島で、総面積は約1.3平方キロメートルです。復興島の実世界空間は「実世界空間における実験・訓練・実測」を中核的な枠組みとして、ルールの革新、技術の実証、評価・ガバナンスという三つのモジュールを軸に、空間識別・感知訓練、エンボディドAIの実世界総合能力実測などの十大行動を系統的に展開するとともに、実世界空間とエンボディドAIの深い融合発展を継続的に促進していきます。

また、同日には、「上海復興島実世界空間炭基・ケイ基フレンドリー協約」（2026年試行版）が同時に発表されました。条約では、炭基生命（人間・動物など炭素を基盤とする生命体）とケイ基智能体（エンボディドAIなどシリコン基の人工的存在）が安全に尊重し共生できる空間秩序の構築を明確化し、炭基主権、具身尊重、透明な識別、データ境界を基本原則として掲げ、技術発展と倫理ガバナンスを協調的に進める方針を確保しています。（提供/CGTN Japanese）