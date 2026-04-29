元「KAT−TUN」の中丸雄一（42）が29日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、転生について自分の考えを語った。

番組では、「現役高校生の約半数は、生まれ変わったら自分になりたくない」という調査結果を伝える記事が紹介された。

考えを聞かれた中丸は、「自分でいいかなと思いますね」と答えた。タレント小原ブラスから「欲深いね。またやるの？っていう」と毒づかれると、「保守的な考えだからなのかも思った。何に関してもそうだけど、新しい領域に行くのに結構ビビるみたいな」と打ち明けた。

MC垣花正からは、「あえて同じ事務所内で、この人だったら…というのはありますか？」と問われた。

中丸は「一時的なのか、今後ずっと生まれ変わるのかで答えは変わりますね。一生だったら、自分がいいですね」と答えた。

一方で、「一時的でいいならV6の岡田君とか」と、かつて同じ事務所に所属した、元V6の俳優・岡田准一をピックップ。「あの激しい殺陣とかを体感してみたい」と理由を語った。

タレント松田ゆう姫から「鍛え抜くパートは？」と問われると、中丸は「それはノーサンキュー」と笑わせた。「キープするために毎日やらなきゃいけないのはキツいな」と話しつつ、岡田の不断の努力にも敬意を表した。