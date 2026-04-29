モデルで歌手の土屋アンナ（42）が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催された、SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」に出演した。

3年ぶりの出演。デニムに白Tシャツと革ジャンを合わせた王道ロックファッションで登場。ギターはSHOW−YAの五十嵐美貴（63）ら、ベースはNEMOPHILAのハラグチサン、ドラムはシシドカフカ（40）で「BURY ME」「ANTI HERO」を披露した。演奏が終わるとステージにひざまずいて、「ホントにありがとうございます」と感謝を示した。

5日前まで南米ツアーをしていたが、「帰国したらブラジルでカードの不正使用が発覚した」という。だが、「さすが日本！ 未然に防いでくれた」という。それでも「南米、好きです！」と語った。

また、「シャワーで鼻うがいをして大変なことになった」と“海外の水”洗礼を受けたことを明かし、「みなさんも気を付けてください」と呼びかけた。

同フェスは87年、「NAONのYAON」として、東京・日比谷野外音楽堂でスタート。通算20回目となる今回は日比谷野音が改修となり、会場を横浜BUNTAIに移して「NAONのBUNTAI」として初開催となった。