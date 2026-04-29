JTBによりますと、ことしのゴールデンウイークの1人当たりの国内旅行費用は、1万円から2万円未満が前年から2.1ポイント増え、20.4％と最も多くなりました。物価高を背景に旅行費用を抑える傾向が強まっているとみられ、「安・近・短」＝安く、近場で、短期間の旅行が人気です。



お金を使わず、自然を満喫する人たちがいました。



■森野里奈記者

「脊振山系の金山の麓です。日差しがなく、かなりひんやりしていますが、皆さん、山頂を目指して登り始めています。」

福岡県と佐賀県にまたがる脊振（せふり）山系の金山（かなやま）では、この日が山開きです。



登山の愛好家たちが、標高967メートルの山頂を目指しました。



■訪れた人

「旅行はもう行けない、高いから。（登山は）お金がかからないし。」

「雄大な景色の中で楽しむというのは、時間の過ごし方として贅沢だなと思っています。きょうは妻の誕生日でもあるので。」

「山開き、何年も行こうと思っていましたが、ずっと天気が悪くて。ようやく誕生日に登れます。」



きれいな空気と景色を味わい、充実した休日を過ごしていました。

一方、まだ本格的な山登りが難しい子どもたちは、登山口付近の坊主ヶ滝を目指します。



自然にまつわるビンゴクイズに答えるため、道中は植物や景色をしっかり観察していました。



■男の子

（どんな鳥の鳴き声が聞こえた？）

「チューチューって鳴いてた。楽しい。」

■母

「いろんな経験ができるかなと思って。子どもと大人の目線が全然違うので面白い。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月29日午後5時すぎ放送