◇セ・リーグ 阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日 神宮）

前日28日のヤクルト戦の8回に左足親指に自打球を当て途中交代していた阪神・森下が、マルチ安打で勝利に貢献した。

「痛みはありますけど、チカさん（近本）もいない。自分が試合に出ることでチームの士気を下げないという意味でも、（きょうは高橋）遥人さんがすごかったですけど、勝ったことはすごく良かった」

1点リードして迎えた6回1死一塁の3打席目。カウント2―1から山野の外角低めのワンシームを振り抜いて中前へ運んで好機を拡大させ、なおも2死満塁から6番・小幡の一塁への適時内野安打打につなげた。続く8回先頭の打席ではカウント1―1から広沢の154キロ外角直球を再び中前へはじき返した。まだ万全とは言えないコンディション中、責任感をにじませる背番号1が近本、中野をスタメンから欠く猛虎打線をけん引した。

「結果も出せたというのも、自分の中では良かった」

この日は、やや左足を引きずりながら球場入り。8回の安打を放った直後に大事を取ってベンチへ下がった。「岡城だったり、普段出ていない選手も結果を出したというところに価値がある」とうなずいていた。