「巨人−広島」（２９日、東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手が２９日、１軍本隊に今季初合流。５月４日のヤクルト戦（東京ド）での先発が濃厚となっている。

今季初めて足を踏み入れた本拠地だ。２７日の投手練習では笑みも多かったが、この日は引き締まった表情で練習に取り組んだ。戸郷は「やっぱり戦いの場所に来ると、気持ちも入りますし、今年初めてシーズンで来たので。今までの気持ちとはちょっと違いましたけど、いい緊張感の中で練習できたかなと思います」とうなずいた。

オープン戦で結果を残せず、開幕は２軍スタート。開幕ローテーション入りを逃すだけでなく、２軍でも打ち込まれるなど苦しい時間は続いた。それでも２軍で投球フォームの試行錯誤を続け、１９日のファーム・楽天戦では７回３失点ながら、石井２軍監督も「降格してから登板した中で一番よかった」と及第点。２６日の同・中日戦は７回無失点と段階を踏んで、１軍舞台に帰ってきた。

戸郷は「１軍で活躍するために何が必要なのかっていうのを模索しながらやりました」と２軍での時間を振り返り、「今までは１年間っていうのを考えながらシーズンを過ごしていましたけど、今回は一戦一戦、自分の出せるものっていうのをしっかり出していきたい。何とか一人一人、一球一球っていうのを意識しながらやっていきたい」と足元を見つめた。