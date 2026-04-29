村上宗隆は「みんなを元気付けようと…」Wソックス同僚が“人間性”を絶賛 チーム内で「素晴らしいリーダーだ」

12本塁打を放っている村上は順調にチームに馴染んでいるようだ(C)Getty Images

日本人ルーキーへの称賛が止まらない。

現地時間4月28日、ホワイトソックスの村上宗隆は、本拠地レート・フィールドでのエンゼルス戦に「2番・一塁」として先発出場し、5打数1安打。今季ここまで打率.241、12本塁打、23打点、OPS.940を記録しており、その頼もしい存在には、チーム内からも高い評価が集まっている。

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27日、同僚ミゲル・バルガスは、地元局『Chicago Sports Network』のポッドキャスト番組に出演し、村上とのコミュニケーション方法について言及。「3つの言語を使う。まだ1つに決めていない。英語や（スペイン語と英語が混ざった）スパングリッシュだ」と明かしており、意思疎通はバッチリのようだ。

また、「彼は少しスペイン語を話せる。ただ、話が長くなったら日本語に切り替えるから、その時は、『ああ、僕も勉強しなきゃ』と思う」と笑みを浮かべたバルガス。「野球は世界共通の言語だと思う。クラブハウスにこれだけ多くの文化があり、学び合えるというのは最高だ」と強調した。