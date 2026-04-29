きょうから12連休の人も。ゴールデンウィークがスタートしました。円安や燃料費高騰を受け、行先は「安・近・短」がキーワードのようです。

【写真を見る】GWに賑わう名古屋の「両替店」 海外に行く人だけでなく…休みの片付けで出てきた｢外貨｣を｢円｣に 長引く円安の影響か

きょう、名古屋市中村区の外貨両替店を訪れると…

（20代）

「ゴールデンウイークにシンガポールに旅行に行くので来た。コロナの時に行けず、今回行こうかなと」

（50代）

「日本円からアメリカドルに」

Q.どこの国に？

「パラオ」

Q.目的は？

「ダイビング」

店にはゴールデンウィークを前にして、旅行目的の客が徐々に増えてきたといいます。

（トラベレックス 名古屋ユニモール店 畔胗佳代さん）

「韓国、台湾など近距離の旅行が人気。タイバーツも中旬までたくさん出ていた」

「外貨」→「円」に両替する人が

ことしのGWは長引く円安の影響で、近場のアジア圏への旅行を予定している人が目立つとのこと。そんな中で…



（畔胗さん）

「休みに合わせて片付けした際に外貨が出てくる。予定があり、日本円が必要で外貨を手放すという人も多い」

これまでに海外から持ち帰った外貨を円安のいまこそ、円に両替しようという人がきょうも…



（20代）

Q.なぜ外貨両替所に？

「旅行の残りがあって、しばらく行かないから替えようと」

Q.両替内容は？

「ユーロから日本円に。円安などで高いので、当分（海外旅行は）いいかなと」

きょう両替したお金の使い道は？



（20代）

「友達と予定があるのでそこで使おうと思っている」

円安・物価高が続く日本。きょうも来店客の半数ほどが外貨を円に両替するのが目的でした。みなさんは、家のどこかに外貨がたくさん眠っていたとしたら…どうしますか？